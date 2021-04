Rendre la place qui revient aux compositrices dans les programmations musicales, aujourd'hui, telle est l'ambition commune de Debora Waldman, directrice musicale de l'Orchestre National Avignon Provence et Héloïse Luzzati, directrice artistique de l'association" Elles-créative Women".

La concrétisation de ce projet numérique, intitulé " Un temps pour Elles" : une histoire de la musique symphonique, verra le jour par la diffusion de trois séries de vidéos dédiées à des compositrices d'horizons très différents.

1er cycle : du 19 au 24 avril, consacré à Louise Farrenc.

Liens sur les Chaînes YouTube de L' O.N.A.P et de l'association " Elles- créative Women" et leurs pages Facebook.