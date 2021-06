Un voyage musical imaginaire au XX ème siècle

Durant l'émission, nous pouvons entendre :

Jean WIENER (1896-1982)

« Et bonjour tout le monde »

Jean Wiener piano

INA mémoire vive 247772



Arthur HONEGGER (1892-1955)

« Pacific 231 »

Orchestre philharmonique tchèque dirigé par Vaclav Neumann

Praga PR 250 001



Arthur HONEGGER (1892-1955)

« Danse de la chèvre » pour flûte seule

Philippe Bernold flûte

Saphir LVC 001056



Darius MILHAUD (1892-1974)

« Le bœuf sur le toit »

Orchestre National de France dirigé par Leonard Bernstein

EMI CDC-7 47845 2



Pantcho VLADIGUEROV (1899-1978)

Pièces pour violon et piano

Svetlin Roussev violon, Elena Rozanova piano

Ambroisie AMB 9953



Francis POULENC (1899-1963)

« Litanies à la Vierge noire de Rocamadour »

Chœur et Orchestre National de Lyon dirigés par Serge Baudo

Harmonia Mundi HMC 905 149



Entretien avec Claude Rostand

Archives INA – HM 211734



Francis POULENC (1899-1963)

« Concert champêtre » pour clavecin et orchestre

Élisabeth Chojnacka clavecin, Orchestre National de Lille dirigé par Jean-Claude Casadesus

Naxos 8.554241