Les 10 et 11 novembre, un week-end d'exception pour les mélomanes !

Mozart à l'honneur avec deux concerts le dimanche 10 à 17h à Firminy avec la symphonie Jupiter et le Requiem et le lundi 11 à 17h à Montbrison, avec la symphonie Jupiter et la messe en Ut mineur. Une organisation des Rencontres Musicales en Loire sous la direction de Philippe Péatier.

Et à l'Opéra de Saint-Etienne, Don Giovanni dans une nouvelle production!