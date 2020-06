Sujet : Une affaire de famille : Leon et Eric Bibb.





LEON BIBB

Brother, Where Are You ? (3'12)

(LP) "Leon Bibb-Foment, Ferment, Free... Free", RCA Victor LSP-4202 (US, 1968).



ERIC BIBB

Just Keep Going On (3'48)

(CD) "Eric Bibb-Spirit & The Blues", Opus 3 CD 19401 (Suède, 1994)



LEON BIBB

God Bless The Child (3'40)

(LP) "Leon Bibb-Foment, Ferment, Free... Free" RCA Victor LSP-4202 (US, 1968).



ERIC BIBB

Woke Up This Morning (4'17)

(CD) Eric Bibb-Spirit & The Blues, Opus 3 CD 19401 (Suède, 1994).



ERIC BIBB/LEON BIBB

Five Hundred Miles (3'30)

(CD) "Leon & Eric Bibb,-A Family Affair", Tradition & Moderne T&M 023 (All).



LEON BIBB

Fields Of Gold ()

(CD) "Leon & Eric Bibb,-A Family Affair", Tradition & Moderne T&M 023 (All).



ERIC BIBB

Hope In A Hopeless World (5'06)

(CD) Eric Bibb-Painting Signs, Hatman 2005 (UK, 2005).