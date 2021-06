Une BD sur Louis de Funès et l'actualité de la musique

Louis de Funès Drôles de vies! aux Editions Rayclame

A travers les 32 pages de cette bande dessinée, partons à la découverte d’un homme opiniâtre qui a, patiemment, travaillé et affiné son personnage jusqu’au jour où sa puissance comique a été reconnue. En effet, on oublie souvent qu’avant de jouer dans La Grande Vadrouille, Les aventures de Rabbi Jacob ou encore l’Aile ou la Cuisse, il a été, pendant des années, simple figurant, ouvrant et refermant des portes au second plan. Fan de cinéma muet, il a puisé son inspiration dans les jeux comiques de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Laurel & Hardy. Il était clown, mime, musicien, comédien, acteur… son génie résidait dans sa capacité à montrer le genre humain dans ce qu’il a de plus bas, de plus faible mais aussi de plus grand. Il nous a permis de rire de nous-même. Cette bande dessinée n’est pas un condensé biographique sans charme. C’est avec beaucoup d’humour, d’humilité et de respect que ses auteurs – Rodrigue – Carrère – Mikl ont magnifiquement mis en scène l’histoire d’un homme pour qui la famille était un véritable pilier, passionné par son jardin, proche des animaux et de la nature qu’il défendait ardemment.

Pour en savoir plus: https://museedefunes.fr/



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Peter von Poehl: Little Star

Single extrait du 5ème album du chanteur "Memories from Saint-Forget". Le songwriter et musicien suédois sort son nouvel album Memories from Saint-Forget, du nom d’un village en région parisienne, dans la vallée de la Chevreuse. Un lieu qui a inspiré l'artiste suédois, écrivant et composant pendant le confinement ce nouvel opus.