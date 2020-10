Une biographie de Zita (1/2) et l'actualité de la musique

Zita, l'impératrice courage, biographie de Jean Sévilla sort chez Tempus partie 1 de son mariage à la mort de Charles 1er

Née en 1892, morte à 97 ans, en 1989, la dernière impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, née Zita de Bourbon-Parme, vécut près d’un siècle de bouleversements historiques : de 1916 (date de son accession au trône) à 1918, les efforts désespéré de l’empereur Charles Ier, son époux, pour sortir son pays du conflit mondial ; en 1918, l’écroulement de l’Empire austro-hongrois et l’exil de la dynastie dans une totale misère ; en 1921, la relégation du couple impérial à Madère, où Charles Ier mourut en 1922.

Veuve à 30 ans, Zita se voua à l’éducation de ses huit enfants, préparant Otto, l’aîné, à prendre la succession. A partir de 1930, les Habsbourg soutinrent la résistance antinazie. Après un exil de soixante-trois ans en Amérique, le retour de Zita en Autriche, en 1982, fut un triomphe.



-Johnny Hallyday: Le pénitencier

Chanson enregistrée par Johnny Hallyday en 1966, et proposée ici en version symphonique orchestrée par Yvan Cassar, 1er extrait de l'album Johnny Acte II à paraître le 20 novembre.

-Ben Mazué: Pas très original

Premier single annonçant le nouvel album "Paradis" qui sort le 6 novembre prochain.

Ben Mazué est de toute évidence dans un souci quasi maniaque du mot juste, celui qui à la fois exprimera les pensées et les sentiments qui l’animent, mais aussi sonnera, entraînera, pénètrera. A chaque envoi, il touche, il est sans doute un peu magicien car il sait qui on est. Il observe, il dissèque, il ne juge pas, il chérit ce qui rassemble et rend si joliment imparfait.” (Extrait de sa biographie)

-Facteurs Chevaux: Je te dessine