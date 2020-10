Une biographie de Zita (2/2) et l'actualité de la musique

Zita, l'impératrice courage, biographie de Jean Sévilla sortie chez Tempus partie 2 De l'Anschluss au processus de béatification

Née en 1892, morte à 97 ans, en 1989, la dernière impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, née Zita de Bourbon-Parme, vécut près d’un siècle de bouleversements historiques : de 1916 (date de son accession au trône) à 1918, les efforts désespéré de l’empereur Charles Ier, son époux, pour sortir son pays du conflit mondial ; en 1918, l’écroulement de l’Empire austro-hongrois et l’exil de la dynastie dans une totale misère ; en 1921, la relégation du couple impérial à Madère, où Charles Ier mourut en 1922.

Veuve à 30 ans, Zita se voua à l’éducation de ses huit enfants, préparant Otto, l’aîné, à prendre la succession. A partir de 1930, les Habsbourg soutinrent la résistance antinazie. Après un exil de soixante-trois ans en Amérique, le retour de Zita en Autriche, en 1982, fut un triomphe.



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Nos incroyables chrétiens où plutôt nos incroyables chrétiennes, Dominique Boulc'h revient sur l'histoire des Petites Soeurs des Pauvres...



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-M Pokora: S'en aller

Nouveau single du chanteur sorti en octobre 2020 annonçant la sortie de l'ultime réédition de son album "Pyramide" (Epilogue) qui sortira le 27 novembre. Une réédition qui permettra de découvrir et redécouvrir l’album original mais aussi des inédits, et après « Si On Disait » voilà qu’aujourd’hui Matt débarque avec un nouveau single nommé « S’En Aller »

L'invité de Radio Edit: Geoffroy du groupe Holi

Holi, c’est 6 jeunes chrétiens, originaires de la métropole lilloise, qui ont à coeur de témoigner de leur foi. Par leur musique, ils veulent transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur dans les églises. Tout en continuant à grandir au coeur du diocèse de Lille, Holi se déplace désormais dans toute la France pour partager des temps de louange, de fête, de musique et de prière. Chaque année, Holi rencontre plusieurs milliers de personnes pour célébrer des moments de communion ensemble et avec Dieu.

« Croire en ce monde », c’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et de réflexion sur notre foi et sur le monde dans lequel nous vivons. C’est la volonté de partager notre joie d’être chrétiens dans la société actuelle et de faire connaître la parole de Dieu aux jeunes et moins jeunes. C’est l’envie de composer des mélodies aux sonorités et rythmes actuels au sein d’un album de qualité, enregistré professionnellement. C’est la volonté de composer des chants accessibles, qui puissent être repris en paroisse ou en mouvement. C’est le choix de croire en un monde qui nous dépasse en marchant avec confiance dans la lumière du Père.

Le site du groupe: https://www.holi-music.com/