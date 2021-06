Une exposition au Musée de la Poste et l'actualité de la musique.

A la pointe de l'art, le timbre un geste d'artiste, à découvrir au Musée de la Poste jusqu'au 1er novembre

Le Musée de La Poste présente sa nouvelle exposition: À la pointe de l’Art, qui met à l’honneur la création artistique derrière la réalisation des timbres. les visiteurs sont invités, à découvrir la dimension créative et les différents métiers d’art permettant de donner vie à ces pièces uniques. L’exposition plonge pour la toute première fois les visiteurs aux origines de l’art philatélique à travers des prêts exceptionnels et les trésors méconnus du Musée de La Poste. Une véritable immersion dans les coulisses de la fabrication des timbres !

Pour en savoir plus: https://www.museedelaposte.fr/fr

Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Dominique Boulc'h nous emmène en Afrique du Sud pour évoquer la personnalité de Nelson Mandela...

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-The Weeknd feat Ariana Grande: Save your tears

Comme ils l'ont annoncé le 19 avril, Ariana Grande et The Weeknd sont de retour pour un nouveau feat. Après "Love me harder" et "Off the table", les deux artistes viennent de lâcher le remix de "Save your tears", originellement sorti en mars 2020 sur l'album After Hours du chanteur canadien.