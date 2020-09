Une exposition sur des vêtements et l'actualité de la musique...

Vêtements modèles à découvrir au Mucem de Marseille

Du débardeur au jogging en passant par le bleu de travail, le kilt et l’espadrille, l’exposition « Vêtements modèles » propose de suivre le parcours de cinq pièces qui ont traversé le temps et les modes. Comment le débardeur ou le bleu de travail, conçus pour habiller des métiers, se sont-ils imposés comme des sources d’inspiration ou comme des « basiques » de l’industrie de la mode ? Pourquoi le kilt et l’espadrille, associés à des géographies bien précises, ont-ils connu une diffusion mondiale jusqu'à être adoptés dans le vestiaire courant ? Quels chemins le jogging emprunte-t-il pour s’affranchir de l’usage sportif et devenir l’un des emblèmes de la culture urbaine ?

À rebours de l’image d’une mode appuyée sur le cyclique et l’éphémère, ces itinéraires s’inscrivent dans un temps long de plusieurs siècles. Riches de leur épaisseur historique et symbolique, ces « vêtements modèles » sont au cœur d’une grammaire vestimentaire qui préfère le style à la tendance. À l’heure où l’on s’interroge sur la notion de durabilité, ils permettent également de mettre en lumière les notions d’artisanat et de patrimoine vivant dans leurs interactions avec les sociétés, et d’évoquer les enjeux de conservation et de sauvegarde qui les accompagnent.

Le textile est évidemment au cœur de cette exposition qui présente environ 200 pièces : prêt-à-porter, haute couture, mais aussi sous-vêtements, sélection de matériaux à toucher… Ces ensembles sont présentés en dialogue avec des dessins, estampes, photographies, films, clips, archives ; soit une iconographie riche et variée, permettant de parler du vêtement comme d’un véritable phénomène de société.

Renseignements: https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/vetements-modeles





L'actualité de la musique avec Pauline Betuel de l'Ecole Pierre

-Patrick Fiori feat Florent Pagny: J'y vais

Single sorti en septembre 2020, duo extrait de l'album de Patrick Fiori "Air de famille" qui arrive le 2 octobre... J'y vais" est une ode à l'enfant qui sommeille en chacun de nous, ce « joli fantôme qui nous hante ». Et si c'était lui qui nous aidait à avancer ? Si nos jeunes années étaient déterminantes dans notre trajectoire de vie ? Voilà le sens de cette chanson aussi intense qu'inspirante, écrite par Bruno Guglielmi (Julien Clerc, Calogero...) et co-composée par Patrick Fiori