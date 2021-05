Une exposition sur le cirque et l'actualité de la musique

Destins de cirque à découvrir à la saline Royale d’Arc-et-Senans dans le Doubs

Cette exposition présente les destins des femmes et hommes du cirque entre ombres et lumières au travers des collections exceptionnelles du Docteur Alain Frère et du Mucem de Marseille. Costumes, affiches, instruments de musique, gravures originales, films… évoquent l’art du cirque du XVIIIe siècle à nos jours comme la scène où viennent se cristalliser les émotions des spectateurs en quête d’exceptionnel, de fantastique, d’extraordinaire. Il est l’arène des belluaires, l’hippodrome des voltigeurs, le manège des écuyers, l’amphithéâtre pour pantomimes équestres, cavalcades et chevauchées, la corde de madame Saqui, le fil de Con Coleano, ou bien la piste des clowns Grock ou des Fratellini. Les fabuleux dessins aquarellés des soeurs Vesque, les planches uniques du grand costumier Gérard Vicaire et la peinture de Zingaro par Charles Belle éclairent ces destins de cirque.

Pour en savoir plus: https://www.salineroyale.com/destins-cirque/

Le Saviez-vous avec Vivianne Perret

Lorsqu’on évoque l’enfant de Sète, on pense généralement à Georges Brassens qui est né là-bas. Mais un autre musicien est né dans cette ville, Manuel des Plata.



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Eagle-Eye Cherry: I Like It



Eagle-Eye Cherry est de retour avec le single "I like it", extrait de son futur album. "I Like It" le nom du single, est sous de nombreux aspects une réflexion sans concession sur la façon dont les choses étaient autrefois, l'adolescence - et comment elles peuvent être à nouveau aujourd'hui.

Une série de reprise dans l'actualité

-Margaux Joubert: La tendresse

Margaux Joubert est une artiste de 20 ans (et non pas 12 comme on pourrait le croire à sa petite voix) qui a découvert la musique en famille. Elle apprécie plusieurs styles et des artistes divers tels que Céline Dion, Johnny Hallyday, Whitney Houston ou encore Angèle. Son premier single : « La tendresse », une nouvelle version de la chanson qui a été popularisée par Bourvil.

-​Paxti: Karabena

Paxti c'est fait connaitre en 2003 comme élève de la Star Academy... Il a sorti 2 albums avant de se mettre au service d'autres artistes comme Louane dont il signe plusieurs chansons dans son premier album. Vendredi il est revenu avec un nouvel album ou il met en avant ses racines basques en proposant ses propres versions en basque de grands succès de la chanson française dont "Caravane" de Raphaël...

-​Tony Bredelet Hakob Ghasabian et Boris Barbé: La rivière de notre enfance

C'est l'un des évènements de la rentrée, la comédie musicale je vais t'aimer, basée sur les plus grands succès de Michel Sardou... Une tournée en France est prévue. En voici un premier extrait la reprise de "la rivière de notre enfance" chantée à l'origine par Michel Sardou et Garou revisitée ici par Tony Bredelet Hakob Ghasabian et Boris Barbé