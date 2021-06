Une exposition sur les fortifications à Verdun et l'actualité de la musique

« On ne passe pas » !Les fortifications, du système Séré de Rivières à la ligne Maginot à découvrir à Verdun jusqu'au 17 décembre

L’exposition retrace les évolutions des systèmes défensifs dans cette terre de contact entre la Franceet l’Allemagne, qui de tout temps a été une zone de combats traversée par des frontières mouvantes.Régulièrement attaquées, les fortifications se modernisent afin de résister à des moyens de destruction deplus en plus puissants dus à l’accélération des progrès de l’artillerie. L’exposition se donne pour ambition d’expliquer la ligne Maginot par un retour en arrière, permettant defaire le lien avec les différentes formes de fortifications initiées depuis la guerre de 1870.Elle retrace ainsil’évolution des systèmes défensifs successifs et la vie de leurs garnisons, depuis le système Séré de Rivièresde la fin du XIXesiècle, en passant par la fortification verdunoise pendant la Première Guerre mondiale,jusqu’à la ligne Maginot (1929-1939) qui en constitue l’apogée technique français.

Pour en savoir plus: http://memorial-verdun.fr/event/on-ne-passe-pas



