Sujet : Une famille très musicale, les Drinkards, avec Cissy Houston, Whitney Houston, Dionne Warwick, Dee Dee Warwick et Judy Clay.



THE DRINKARD SINGERS

Rise, Shine ()



(LP) "La révélation du Festival de Newport-Les Drinkard Singers", RCA 430 323 S (F, 1962).



CISSY HOUSTON

God Don't Ever Change (3'18)



CD "Cissy Houston-Face To Face", HOB 70010870072 (US, 1996).



WHITNEY HOUSTON

I Love The Lord (4'57)



CD "Whitney Houston-The Preacher's Wife Original Soundtrack", Arista 18951-2 (EU, 1996).



JUDY CLAY

Haven't Got What It Takes ()



CD "Bluesoul Belles-Volume 4", Westside WESA 897 (UK, 2001). Voir aussi Stax.



THE SWEET INSPIRATIONS

It's Not Easy (3'06)



CD "The Sweet Inspirations-Sweets For My Sweets", Atlantic 7567-80803-2 (EU, 1998).



DEE DEE WARWICK

We're Doing Fine (2'35)



(CD) "Dee Dee Warwick-I Want To Be With You/...", SoulMusic SMCR 5112 (UK, 2013).



DIONNE WARWICK

In The Garden (3'07)



CD "Dionne Warwick-The Magic Of Believing", Collectors Choice Music CCM-759 (US, 2007)