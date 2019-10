Une heure de nouveautés : de Bach à Beethoven en passant par Berlioz et Verdi

Extraits diffusés pendant l'émission :

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour viole de gambe BWV 1029, 1er mouvement

Antoine Tamestit, alto et Masato Suzuki, clavecin

Harmonia Mundi (2019)

Ludwig van BEETHOVEN

22ème sonate pour piano, 1er mouvement

Ivo Pogorelich, piano

Sony (2019)

Franz SCHUBERT

Quintette avec deux violoncelles, D 956, début du 2ème mouvement

Quatuor Bela avec Noémie Boutin, 2ème violoncelle

NoMadMusic (2019)

Hector BERLIOZ

Symphonie fantastique

2ème mouvement, Un Bal

Orchestre de Boston en concert à Tokyo, dir. Charles Münch

Cascavelle (2019)

Giuseppe VERDI

Oberto, comte de Bonifacio

Ildar Abdrazakov et l'orchestre Métropolitain de Montréal, dir. Yannick Nézet-Séguin

DGG (2019)

Ludwig van BEETHOVEN

Triple concerto, fin du 3ème mouvement

Orchestre du festival de St Domingue.

Philippe Entremont, piano et direction

Premier Muzik (2018)

Ottorino RESPIGHI

Les Pins de Rome

Orchestre du festival de St Domingue, dir Philippe Entremont

Premier Muzik (2018)

Gilbert AMY

Concerto pour piano

Jean-François Heisser, piano et l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine, dir. Julien Leroy

Hortus (2019)

Will TODD

Jazz Missa brevis, Kyrie et Gloria

St Martin's voices et Will Todd ensemble, dir. Will Todd

Signum (2019)