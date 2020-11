Une histoire de la radio 4/5 et l'actualité musicale

Histoire de la radio 4/5

2012, le dimanche 30 décembre à 21h la maison qui accueille les studios de RCF est en flamme... Mais 2012 c'est aussi François Hollande président et l'inauguration de la ligne 14 du métro parisien



L'actualité de la musique avec Frédéric Banégas

-Duc Inc: Rude boy

Ils sont 8 membres et le groupe existe depuis 1998... Ils sont originaire de Saint-Etienne... Jean-Claude Duverger, l'un des pilier de RCF Saint-Etienne depuis les origines a fait parvenir cette version acoustique de l'un de leur plus grand succès dont le clip a été enregistré pas n'importe ou... sur un crassier... savez-vous ce qu'est un crassier? Dans le nord ils appelle ça un terril mais à Saint-Etienne c'est donc un crassier l'un des deux qui domine le Puit Couriot au dessus du musée de la mine...

-Jamie Cullum: It’s christmas

C’est le grand retour du petit prodige chanteur, pianiste Jamie Cullum, avec son allure d’adolescent malgré son immense expérience, dans des chants pour Nöel. Ce jeune britannique qui a débuté dans des caves de jazz à Paris, interprète des titres créent spécialement et d’autres réorchestré de quoi passer de super bon moment

Extrait de l’album The Pianoman at Christmas de Jamie Cullum

-Kid Carlos: A new girl in town

Je vous propose une découverte, si vous aimez le blues, la guitare électrique à la Johnny Lee Hoocker, grand maître du blues, vous allez aimer Kid Carlos qui comme son aîné, va vous faire voyager dans le sud des états unis, petit nouveau dans ce genre musicale, le jeune espagnole va vous faire chavirer de bonheur. A suivre de très près

Extrait de Fango de Kid Carlos

-Ella Fitzgerald feat Louis Armstrong: Summertime extrait de Porgy and Bess

Dans cette rubrique j’ai pris l’habitude de vous présenter une compilation, ou la réédition d’un enregistrement ancien, tout simplement pour celles et ceux qui veulent découvrir le jazz, de vous faire entendre l’histoire de cette variété musicale et les grands interprètes et dans la proposition de cette semaine je vous présente un des duos mythiques Ella Fitzgerald et Louis Armstrong dans l’enregistrement de Porgy and Bess l’opéra de Georges Gershwin d’après plusieurs oeuvres et entre autre du roman Porgy de DuBose Heyward oeuvres qui traitent de la vie des Afro Américains dans le quartier fictif de Catfish Row à Charleston en Caroline du Sud au début des années 30.

La première représentation de l’opéra, qui dura plus de 4h, fut faite en 1935 à Boston, il fallut l’année 1980 pour que cet œuvre fut considéré par la critique comme Opéra.

C’est dans cet Opéra qu’un titre phare fut détaché et eu un immense succès le fameux Summertime