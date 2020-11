Une histoire de la radio 5/5 et l'actualité musicale

Une histoire de la radio

2015, le 7 janvier RCF change tout son logo, son identité sonore et son slogan "La joie se partage" c'est moins de 6h avant l'attentat contre Charlie Hebdo...

Dominique Boulc'h auteur du livre "Incroyables chrétiens" revient sur la lutte des chrétiens contre la prostitution.



-Sarah Brightman feat Florent Pagny: Just show me how to love you

Single sorti en novembre 2020 extrait de l'album "France" de Sarah Brightman. La Soprano anglaise revient envoûter les coeurs avec "France", un nouvel album à paraître ce 20 novembre qui, comme son titre l'indique, est une véritable déclaration d'amour à notre pays. Pour l'occasion, Sarah Brightman s'est entourée des plus belles voix francophones, de Florent Pagny à Vincent Niclo en passant par Roch Voisine et le groupe corse I Muvrini, et de quelques invités de marque comme le ténor italien Andrea Bocelli et le violoniste Nigel Kennedy. Marraine de l'émission "Prodiges", dont la nouvelle saison démarrera le 1er décembre sur France 2, la chanteuse britannique a tendu la main au jeune pianiste classique Paul Ji, vainqueur de la saison 6 de l'émission, pour une collaboration. Surprise : on retrouve aux crédits de "France", un disque qui fait le lien entre pop lyrique et classique/symphonique, un certain... Jean-Jacques Goldman !

-Christophe Maé: C'est ma terre

Extrait de son album "Unplugged" sorti en octobre 2020

-Elton John: Philadelphia Freedom