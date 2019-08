Parmi les oeuvres un peu oubliées du début du XX ième siècle certaines méritent vraiment de sortir de l'ombre.

Brigitte du Castel nous présente quelques pièces de chambre.



Une soirée de musique française au début du XX ème siècle



Maurice RAVEL (1875-1937)

Sonatine

par François Dumont, piano

Piano Classics PCLD 0055 Intégrale de la musique pour piano de RAVEL



André CAPLET (1878-1925)

Quintette pour piano et vents

par Claire Désert, piano et quatre membres du Quintette Moraguès

Le Chant du Monde LDC 2781116



Paul DUKAS (1865-1935)

Sonate en mib mineur

par Hervé Billaut, piano

Mirare MIR 242



Ernest CHAUSSON (1855-1899) à

Concert op.21 pour violon, piano et quatuor cordes

par Régis Pasquier, violon ; Jean-Claude Pennetier,piano ; Roland Daugareil et Geneviève Simonot, violons ; Bruno Pasquier,alto ; Roland Pidoux, violoncelle

Harmonia Mundi HMA 1951135