Nous sommes le 22 décembre 1808 à Vienne.

Beethoven âgé de 38 ans présente au public toute une série d’œuvres nouvelles.

Au programme figurent deux géantes : les Symphonies n°5 et 6 dite « Pastorale ».

La 5e est parfaite pour ces temps-ci où l’homme est appelé à se surpasser et à relever des défis majeurs pour son existence présente et future.

Au programme : extraits de la Symphonie n°5 de Ludwig van Beethoven

Fabien Barxell