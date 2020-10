Une visite de sous-marin et l'actualité de la musique

Le sous-marin Flore S645 et son musée à Lorient

Dans l'alvéole, de grands écrans animés retracent l'histoire de Lorient et vous permettent de resituer la ville en Bretagne sud et dans son contexte, en tant que place stratégique ouverte sur le monde. Les images abordent également la manière dont le développement d'infrastructures militaires et maritimes, toujours liées à des ambitions économiques et stratégiques, a façonné la ville. Vous appréhendez l'aventure humaine et technologique des sous-marins dans le vulcain. Représentation simplifiée de l'intérieur d'un sous-marin, cet espace servait aux exercices de sécurité (incendies et voies d'eau). Il est ici reconstitué dans l'alvéole du musée pour vous faire vivre le quotidien des sous-mariniers dans les différents espaces.

5ème de la série des sous-marins à hautes performances de type Daphné, le sous-marin Flore-S645 fut lancé le 21 décembre 1960. En service de 1964 à 1989, il pèse 800 tonnes, mesure 57,85 m de long par 6,7 m de large et a été très actif durant la guerre froide.

Il a parcouru l'équivalent de quinze fois le tour de la Terre, dont 41 000 heures en plongée, soit près de 5 ans. Il a effectué sa dernière plongée en 1989 en Méditerranée avant de regagner Lorient et fut mis à sec sur slipway en 1995.

Renseignements: https://www.la-flore.fr/fr/une-journee-la-base/lorient-la-base



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Kendji Girac: Oh! Prends mon âme

Le nouvel album de Kendji Girac est sorti il y a quelques jours. Parmi les nombreux titres, il y a Oh prend mon âme dont les paroles sont de Hector Arnéra un protestant évangélique sur la musique d'un hymne sioniste composé par Samuel Cohen...

Les chansons inédites issues des rééditions d'albums



C'est une nouvelle tendance, proposer quelques mois après une première sortie une réédition d'un album enrichie de chansons inédites, en voici 3 exemples

-Alain Souchon: Jaloux du soleil

Un inédit confectionné en famille avec ses fils Pierre Souchon et Ours, qui s'illustrent respectivement à la composition et à la guitare. La chanson est une jolie ode à la liberté sur une mélodie teintée de sonorités reggae. Un texte imaginé qui devrait réchauffer les coeurs en cet automne naissant.

-Les Frangines: Pour une seconde

Single sorti en octobre 2020 annonçant l'édition collector de l'album "Les Frangines" qui sort le 13 novembre 2020. Un titre qui est une ode à la maternité, à la fois douce et lumineuse...

-M Pokora: Si on disait

Extrait de la réédition de l'album "Pyramide" sorti en 2020. Chanson écrite par Vitaa et Renaud Rebillaud.