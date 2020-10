Ursula et La Chapelle Musique

-Ursula: Mon coeur dans le désert

Découvrons tout d’abord Ursula, jeune chanteuse de talent qui s’auto-produit et a sorti fin Septembre son premier single solo “Mon coeur dans le désert”. Ursula chante pour Hillsong Paris depuis déjà quelques années. Passionnée de comédie musicale, elle s’est formée aux cours Florent mais a néanmoins choisi la voix de la musique en tentant sa chance à The Voice 2019 où elle fut reçu avec applaudissements. Aujourd’hui artiste solo, elle transcrit dans “Mon coeur dans le désert” ses doutes, sa traversée du désert que nous avons chacun déjà vécu : un désert spirituel, un flou émotionnel, une absence de direction sûre pour l’avenir.

-La Chapelle musique: Présence

Partons ensuite outre-Atlantique pour découvrir en exclusivité et en avant-première “Présence”, l’un des titres du tout nouvel album de La Chapelle, qui sortira ce vendredi 23 Octobre. Présence est une chanson qui va chercher dans la Disco Pop. Elle reflète bien une partie de l’univers d’Etienne, l’interprète de cette chanson, qui est marqué par Bruno Mars, Michael Jackson, Charlie Puth, Dua Lipa et Earth Wind and Fire.

L’idée principale de cette chanson est que nous ne pouvons vivre pleinement que si nous sommes conscients et réceptifs de la présence de Dieu au quotidien. Nous avons été créés pour adorer. Découvrons en avant-première “Présence”