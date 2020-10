Ursula et Lauren Daigle

-Ursula: Mon coeur dans le désert

Découvrons tout d’abord Ursula, jeune chanteuse de talent qui s’auto-produit et a sorti fin Septembre son premier single solo “Mon coeur dans le désert”. Ursula chante pour Hillsong Paris depuis déjà quelques années. Passionnée de comédie musicale, elle s’est formée aux cours Florent mais a néanmoins choisi la voix de la musique en tentant sa chance à The Voice 2019 où elle fut reçu avec applaudissements. Aujourd’hui artiste solo, elle transcrit dans “Mon coeur dans le désert” ses doutes, sa traversée du désert que nous avons chacun déjà vécu : un désert spirituel, un flou émotionnel, une absence de direction sûre pour l’avenir.

-Lauren Daigle: You say,

Partons ensuite outre-Atlantique pour découvrir Lauren Daigle, artiste de 29 ans plusieurs fois décorée pour la qualité de son dernier album. Elle reçoit encore la semaine dernière le prix Billboard Music Awards pour la meilleure artiste chrétienne de l’année 2020, grâce à sa chanson “You say”.

Alors c’est ce que nous allons découvrir : “You say” parle des découragements que nous avons au quotidien, du combat intérieur de ne pas se sentir suffisamment à la hauteur. Or, la chanteuse se rappelle : “tu dis que je suis aimée lorsque je ne le ressens pas, que je suis forte lorsque je suis faible, et tu dis que je suis élevée lorsque je chute, que lorsque je ne suis pas à ma place, je t’appartiens. Et je crois, oh je crois ce que tu dis.” Voici notre espérance.