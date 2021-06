Vacances j"oublie

La Symphonie du cinéma évoque les vacances pour cette dernière de la saison. Un thème abondamment traité au cinéma, aussi le choix étant vaste en la matière, c’est un cocktail de chansons issues de films récents et plus anciens qu’il vous est proposé, chers auditeurs, de savourer.

Larguons sans plus tarder les amarres. Direction : les plages ensoleillées du Sénégal et le village vacances de Galaswinda, décor d’un film culte, qui sortait sur les écrans le 22 novembre 1978.



« les bronzés », 1978 : « darli diladada », une parodie qui allait faire mouche

Outre Serge Gainsbourg qui compose la chanson « Sea, sex and sun » qui sert de générique d’ouverture au film, et Michel Bernholc, compositeur attitré de la bande originale, Patrice Leconte intègre une chanson de Dalida, datant de 1970, et mise en musique par Jean Musy, elle-même inspirée d’une mélodie du folklore grec. Ce « Darla diladada » deviendra l’hymne des « Bronzés » au sujet duquel on a déjà à peu près tout dit. Le film apportera en tout cas une immense notoriété aux membres de la troupe du Splendid. Aussi, l’année suivante, « Les Bronzés font du ski » parachèvera leur éclosion à travers leurs aventures hivernales cette fois-ci, dans une nouvelle photographie acerbe sur les comportements de Français moyens en vacances, formant au fil du temps, avec le premier volet, un diptyque culte du cinéma comique hexagonal multidiffusé à la télé.



« le gendarme de saint-tropez », 1964 : une BO devenue culte

A la fin de l’été 1964, la France s’enthousiasme et rit à gorge déployée devant « Le Gendarme de Saint-Tropez » et les aventures d’une petite brigade traquant les contrevenants à la loi et notamment les nudistes sur les plages. Une brigade, commandée par Michel Galabru et comptant dans ses rangs Louis de Funès, alias le maréchal des logis Ludovic Cruchot, personnage explosif, qui va, grâce à ce rôle rentrer dans une autre dimension. La chanson « Douliou-douliou Saint-Tropez », dont les paroles ont été écrites par André Pascal, est chantée dans le film par Geneviève Grad qui joue la fille de Louis de Funès. Alors que la musique, qui fera beaucoup dans le succès du film et de ses suites, est signée de Raymond Lefevre, compositeur fidèle de Jean Girault.



« l’hôtel de la plage », 1978 : « un été de porcelaine », de mort shuman

Deux ans après “A nous les petites Anglaises”, Mort Shuman compose la musique de “L’Hôtel de la plage”, chez Michel Lang, à nouveau une comédie sentimentale mettant en scène cette fois des adolescents mais aussi leurs parents le temps d’un été propice aux amours éphémères.

Compositeur de génie, trop tôt disparu en 1991, il n’avait que 52 ans, il compose pour les besoins du film plusieurs chansons, interprétées par Sheila, Alain Souchon, Hugues Aufray et Eddy Mitchell, son grand ami. Mort Shuman chante également “Un Ete de porcelaine”, qui deviendra l’un de ses grands tubes, un slow mélancolique et une chanson toute nostalgique que l’on entend à deux reprises: chantée par Mort Shuman, mais aussi par Sophie Barjac, qui joue Catherine, l’une des filles du couple Guedel. Autre jeune actrice débutante alors, Anne Parillaud joue quant à elle la fille de Guy Marchand, personnage hâbleur et séducteur invétéré.

Parler de Mort Shuman, c’est aussi évoquer brièvement sa collaboration avec Elvis Presley au début des années 60 qui lui apportera la renommée et la célébrité…



« Un été en louisiane », 1991 : le romantisme selon elvis…

Dani, une ado effrontée, fille de fermiers et incarnée par Reese Whiterspoon connaît ses premiers émois amoureux et s'enferme des heures entières en compagnie de son disque préféré « Loving you », chanté par Elvis Presley." Vingt ans presque après « Un Ete 42 », Robert Mulligan filme en 1991 l’éveil des sentiments de l’adolescence, baigné par la douce lumière et les superbes paysages de la Louisiane. Le film, qui se déroule dans les années 50, fait un clin d’œil à quelques autres grands hits de cette époque comme « That’s allright mamma » du King ou encore « Only you », des Platters. La bande originale étant quant à elle confiée à James Newton Howard.

Restons dans les années 50, en 53 exactement, mais traversons l’Atlantique pour l’Italie et les rues de Rome en compagnie de Gregory Peck et Audrey Hepburn.



« vacances romaines », 1953: le français georges auric à la composition

Six ans avant son chef d’œuvre « Ben Hur », William Wyler choisit la capitale italienne pour raconter une histoire romantique entre une princesse et un journaliste. Il fait appel au compositeur français Georges Auric, grand compositeur de la première moitié du XXe siècle, membre du groupe des Six, avec Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre. Un collectif créé en réaction à l'impressionnisme et au wagnérisme, influencé par les idées d'Erik Satie et de Jean Cocteau.

Compositeur accompli dans de nombreux registres musicaux, Georges Auric signe une bande originale enjouée, très lyrique, pour « Vacances romaines », conte insouciant et carte postale idyllique de la Ville éternelle et film qui révéla Audrey Hepburn, alors âgée de 24 ans, couronnée par l’Oscar de la meilleure actrice en 1954.

Quittons l’Italie pour le Japon, autre horizon et autre ambiance en 1999, année où sort « L’été de Kikujiro ».



« l’été de kikujiro », 1999 : une « master piece » signée joe hisaishi

Aidé d’un yakuza, un garçonnet entreprend de retrouver sa mère et voyage à travers le Japon en compagnie de Takeshi Kitano, à la fois réalisateur et acteur de ce road movie sur l’enfance et la quête initiatique qui reçut un bel accueil à sa sortie. On doit le thème musical principal du film très illustratif et brillant à Joe Hisaishi, complice régulier chez Kitano durant les années 90 et 2000, surtout connu du grand public pour ses BO chez le maître du manga animé Hayao Miyazaki.

Mais revenons en France et quand on parle d’été, deux dates jalonnent les grandes vacances quel que soit son âge et l’époque, deux marqueurs du temps estival, ces dates c’est d’abord le 14 juillet, puis le 15 août. Et ça tombe bien car le cinéma s’en est emparé à plusieurs reprises à l’image de René Clair en 1933 qui situe l’intrigue de son film intitulé sobrement « 14 Juillet », le soir du bal populaire qui suit la fête nationale.



« 14 juillet », 1933 : « à paris dans chaque faubourg », de lys gauty

Certains d’entre vous ont sans doute reconnu Lys Gauty chantant « A Paris dans chaque faubourg », une chanson mise en musique par Maurice Jaubert pour « 14 Juillet », une comédie enjôleuse en apparence mais où le drame surgit quand Jean, un chauffeur de taxi joué par Georges Rigaud, se laisse envoûter par l’intrigante Pola, incarnée par Pola Illéry plutôt que de céder à Annabella. Sans amour, Jean sombrera dans la délinquance.



« 15 août », 2001 : « où sont les femmes », de patrick juvet

A La Baule au cœur du mois d’août, Richard Berrry, Charles Berling et Jean-Pierre Darroussin cherchent leurs femmes, parties sans laisser d’adresse et les laissant avec les enfants et la gestion du quotidien. Sorti il y a vingt ans tout juste, « 15 Août », de Patrick Alessandrin comporte de nombreuses chansons additionnelles qui viennent jalonner certains moments à l’image d’« Où sont les femmes ? » de Patrick Juvet, titre évocateur et sujet central du film.



Quelques conseils pour prolonger…

Des conseils musicaux et de lecture pour cet été que vous partiez en vacances ou pas. Et tout d’abord la réédition, sortie au printemps, de la BO de « La Double Vie de Véronique », du compositeur polonais Zbigniew Preisner qui retrouvait en 1991 son compatriote Krzysztof Kieslowski. Autre CD de musique de film, celui de « Falling », de et par Viggo Mortensen, qui signe la musique de son premier film comme il l'avait déjà fait sur "Jauja", de Lisandro Alonso, 2014.

Côté livres, à signaler « Etre Carry Grant », de Martine Reid, paru chez Gallimard. Une biographie qui retrace le parcours et le mythe Carry Grant, séducteur flegmatique des comédies romantiques de l'âge d'or du cinéma américain mais aussi de plusieurs chefs-d'oeuvre d'Alfred Hitchcock. Enfin, je vous conseille également « La Bretagne mise en scène », de Florence Leroy, édité chez Espaces et Signes. 160 pages où l’auteur nous emmène sur les pas de quelques grands films et autant d’histoires ayant pour point commun la Bretagne, mise en valeur chez Jean Grémillon, Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, ou encore Philippe de Broca.

Et on se quitte avec une petite madeleine de Proust, et le générique des « Vacances de Monsieur Hulot », d’Alain Romans chez Jacques Tati en 1951.

Play list des titres diffusés

Extrait « Les Bronzés », de Patrice Leconte, disponible en DVD chez Studiocanal

« Darla diladada », BO « Les Bronzés », Pandelis Guinis, Jean Musy

« Douliou-douliou Saint-Tropez”, Geneviève Grad

« Marche des gendarmes », BO « Le Gendarme de Saint-Tropez », Raymond Lefevre

« Un Eté de porcelaine », BO « L’Hôtel de la plage », Mort Shuman

« Loving you », BO « Un Ete en Louisiane », Elvis Presley

Main title, BO « Vacances romaines », Georges Auric

« Summer », BO « L’Eté de Kikujiro », Joe Isaishi

« A Paris dans chaque Faubourg », BO « 14 Juillet », Lys Gauty. Musique : Maurice Jaubert

« Où sont les femmes », BO « 15 août », Patrick Juvet

Générique de début « Quel temps fait-il à Paris? », BO « Les Vacances de Monsieur Hulot », Alain Romans