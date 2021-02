Valérie Grashaire, Wrap it up

La venue de Valérie Grashaire accompagnée de Franck Aguhlon nous avait tellement plue, que nous avions oublié de fermer les micros et qu'une seconde émission s'est imposée, celle-ci sera plus centrée sur son dernier album “Wrap it up” dans lequel on retrouve Franck à la batterie mais aussi Manu Codja à la guitare, Pierre-Alain Goualch aux claviers et Diego Imbert à la basse électrique.