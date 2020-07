Vaucluse : Les Festivals musicaux en mode survie

Il faut continuer à garder le lien avec le public dans les circonstances que l'on connaît.

Ainsi Jean-Louis Grinda, directeur des Chorégies d'Orange reporte une grande partie de sa programmation pour l'année prochaine, mais organise grâce au concours de France Télévision des récitals enregistrés au Théâtre Antique avec une pléiade d'étoiles du monde lyrique, pour une diffusion en Août sur les chaînes de la Télévision publique. De plus, une tournée en région SUD, "Le Soleil de Naples" programmé avec succès aux Chorégies 2019 ira à la rencontre des spectateurs dans les villes et villages avec son trio de ténors membres du Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo.

De son côté, Patrick Canac, directeur fondateur des Musicales du Luberon invite dans différents lieux du Pays d'Apt, à renouer avec le concert en direct en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires. Il propose quatre rendez-vous pour mieux nous faire traverser sereinement les longues et douces soirées d'été.