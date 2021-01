Véronique Sanson REDIF BAST

Véronique Sanson, née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt, est une auteure-compositrice-interprète et pianiste française.



Fille de l'avocat et homme politique René Sanson et de son épouse Colette avocate au barreau de Paris, née Lucas, mère du chanteur Christopher Stills, elle reste une des rares chanteuses de variétés à avoir composé, écrit et interprété ses propres chansons durant six décennies (sa première chanson enregistrée est publiée en 1967, au sein du groupe Les Roche Martin, elle a alors 18 ans).



Véronique Sanson a obtenu durant sa carrière de nombreux prix et décorations, dont trois Victoires de la musique et la Grande médaille de la chanson française, décernée par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Elle est aussi officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et chevalier de l'Ordre national du mérite.