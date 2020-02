Vincent Brems et son premier roman : Sandrine Gatti, Moeurs de Belgique. Vincent Brems est né à Hermalle-Sous-Argenteau et est un grand amateur de musique, notamment de blues. Nous parlerons avec lui de son roman. Nous écouterons 2 extraits ainsi que sa playlist avec Big Joe Williams et J.D. Short, Johnny Young, Elmore D., Bukka White, Amos Milburn, John Lee Hooker et Miles Davis, Stevie Ray Vaughan et ... The White Stripes. Un roman à ne pas manquer, entre les frères Dardenne et Georges Simenon.