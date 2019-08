Alexandra, Jean-Claude Giraud et Jean-Luc Bouttier nous emmènent une fois de plus à la découverte d'un artiste de talent. Et une fois n'est pas coutume, nous partons cette semaine à la découverte d'un chanteur ténor, Vincent Niclo, avec son nouvel album " Tango ", un subtile mélange de chants d'opéra, de tango et bien-sûr d'accordéon.