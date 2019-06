Vincent Ségal invite ses amis musiciens à Fourvière

Un musicien aux multiples facettes

Le violoncelliste Vincent Ségal a un parcours tout en liberté. Issu du conservatoire de Lyon, il a très vite multiplié les expériences en dehors de la route classique. On le retrouve aussi bien showman dans les zéniths au côté de M que folk dans les Cévennes avec Piers Faccini ou sur un toit malien avec Ballaké Sissoko.

PETIT concert entre amis

Pour son Salon Musical, Vincent Ségal invite plusieurs amis, artistes venus de pays et de styles musicaux extrêmement variés. Il ne leur aura pas donné d'indications au préalable. Aucun ne saura ce qu'il jouera, à quel moment et avec qui. Place à la rencontre , l'improvisation et la spontanéité.



Une soirée d'anniversaire

La soirée sera l'occasion de fêter les 15 ans du label No Format!, maison de disques qui n'enferme pas les musiques dans les cases. Certains de ses artistes résidents se prêteront au jeu de la rencontre musicale : Ballaké Sissoko et Piers Faccini, complices de longue dates de Vincent Ségal.

Gérald Toto, autre pilier du label. Un trio de musiciens proche de l'esprit "No Format" sera de la fête avec l’accordéoniste Vincent Peirani, le saxophoniste Émile Parisien et la percussionniste Lucie Antunes.



A deux jours de cet évènement, le violoncelliste continue de nous présenter ce qu'il présente comme une "grande cour de récréation musicale".

Le Salon de Musique de Vincent Ségal

Les Nuits de Fourvière - Odéon du Théâtre Antique de Fourvière

Dimanche 23 juin à 21h00