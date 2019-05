Violoncelle et contrebasse : les cordes graves sont à l’honneur

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)

Symphonie n°5, 3ème mouvement

Orchestre révolutionnaire et romantique, Sir John Eliot Gardiner

DGG 00289 479 1380



Franz SCHUBERT (1797-1828)

Quintette « La truite » 4ème mouvement, thème et variations

Jean-François Heisser piano, membres du quatuor Kocian

Praga Digital PRD 350024



« Les violoncelles français »

1° « El cant dels ocells » (Catalogne)



2° Robert SCHUMANN (1810-1856) « In der Fremde »

MIRARE MIR 112



Lucien DUROSOIR (1878-1955)

Caprice pour violoncelle et harpe

Florent Audibert violoncelle, Sandrine Chatron harpe

Alpha 164



Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)

Le carnaval des animaux, l’éléphant

Claude Piéplu récitant, Philippe Noharet contrebasse, Laurent Cabasso piano

ARION ARN 68494



Gioacchino ROSSINI (1792-1868)

Duetto pour violoncelle et contrebasse, Andante molto

Roel Dieltiens violoncelle, Love Persson contrebasse

Harmonia Mundi HMC 901847



Florentine MULSANT (née en 1962)

Sonate pour contrebasse et piano op.52

Thierry Barbé contrebasse, Jean-Yves Sébillotte piano

TRITON TRI 331206



Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959)

« Bacchianas brasileiras » n° 5, pour soprano et huit violoncelles

Maria Bayo soprano, Orchestre National de Lyon, Emmanuel Krivine

ERATO 0630-10704-2



Antonín DVORÁK (1841-1904)

Danse slave 0p.72 n°2

« Les PHIL’ART’CELLISTES »

Saphir Productions LVC 1186