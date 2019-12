Visite de l'ITEMM, l'école de la facture instrumentale

Cette semaine dans « Un air d'accordéon », partons à la découverte de l'ITEMM, l'Institut Technologique et Européen des Métiers de la Musique, et notamment la section accordéon. Pour nous accueillir, dans cette très belle école spécialisée dans les métiers de la musique, et tout particulièrement ceux de la facture instrumentale, Aline Angely, attachée de communication de l'ITEMM.