Vitraux d'artistes à Fontevraud et l'actualité de la musique

Vitraux d'artistes De Notre-Dame de Paris à l’Abbaye Royale de Fontevraud, à voir jusqu'au 1er novembre

Au cours du 20e siècle, de nombreux artistes ont apporté leur contribution à l’art du vitrail. C’est à Notre-Dame de Paris en 1939 que la première querelle des vitraux éclate avec les partisans du pour ou du contre l’art moderne dans les édifices patrimoniaux et cultuels. Si les débats sont animés, en 1956 à la cathédrale de Metz, sous l’impulsion du service des Monuments historiques, le peintre Jacques Villon conçoit ses premiers vitraux, Chagall suivra. D’autres comme Jacques Le Chevallier et Jean Bazaine posent, sous l’autorité d’André Malraux, au milieu des années 1960, des vitraux abstraits à Paris, le premier à Notre-Dame, le second, à l’église Saint-Séverin.

Renseignements: https://www.fontevraud.fr/event/vitraux-dartistes-de-notre-dame-de-paris-a-labbaye-royale-de-fontevraud/



