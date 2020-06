Cette semaine La Symphonie du cinéma est consacrée à Vittorio Gassman, l’un des plus importants acteurs italiens de l’après-guerre, acteur fétiche de Dino Risi et de la comédie à l’italienne, et de films tels que Le Pigeon, Le Fanfaron ou Les Monstres, qui disparaissait, il y a tout juste vingt ans, le 29 juin 2000.

Un homme aux cent visages, comme le titre du premier film Il Mattatore en italien, qu’il tourne avec Dino Risi en 1959, voilà qui était le grand Vittorio. Mais Gassman chez Risi, c’est bien d’autres choses encore à commencer par Parfum de femme, fulgurant mélodrame de 1974 et l’un de ses plus grands rôles, sans oublier la musique d’Armando Trovajoli inoubliable.



BOULEVERSANT EN OFFICIER AVEUGLE ET MISANTHROPE DANS « PARFUM DE FEMME » EN 1974

Un court extrait de Parfum de femme dans la scène où Vittorio Gassman, qui joue le capitaine Fausto Consolo, un officier de l’armée en retraite, devenu aveugle à la suite d’une explosion, reçoit Giovanni, un jeune soldat mis à son service pour l’accompagner dans un voyage jusqu’à Naples. Devenu irrascible et imprévisible, Fausto garde pourtant une attirance pour les femmes dont il s’amuse avec désinvolture. L'une d'elles, Sara, jouée par Agostina Belli, est touchée par cette solitude qui trouve son acmée dans la scène finale où Fausto, qui souhaite en finir avec la vie, se résout à accepter l’aide et l’amour de Sara.

Armando Trovajoli, compositeur je le répète souvent dans cette émission, majeur de la comédie à l’italienne, signe une partition en tous points remarquable. Pour s’en persuader, je vous propose un deuxième extrait, celui justement qui accompagne la scène finale entre Fausto et Sara. Le film vaudra à Vittorio Gassman le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 1975.

« RIZ AMER » en 1949 AUX COTES DE LA MANGANO

Le titre Dark, tiré de Parfum de femme, d’abord, puis le boogie woogie endiablé sur lequel dansent Silvana Mangano et Vittorio Gassman dans Riz amer, deux musiques d’Armando Trovajoli dont il sera aussi beaucoup question aujourd’hui qui signait en 1949 la partition d’un des chefs d’oeuvre du néoréalisme italien que l’on doit à Giuseppe de Santis. Un film sur la dure réalité de la vie des mondines, ces ouvrières employées dans les rizières de la plaine du Pô. Le film offre en tout cas à Vittorio Gassman, qui a 27 ans, son premier grand rôle. Né à Gênes en 1922, cet ancien basketteur talentueux, sélectionné quand il était jeune dans les équipes nationales, débute au théâtre dans les années 40 où il va pendant près de quinze ans mener une brillante carrière. Mais en 1958, le succès du Pigeon de Mario Monicelli révèle son véritable talent d'acteur comique, insoupçonné jusque-là.



« LE PIGEON » EN 1958, L’ACTE FONADETUR DE LA COMEDIE A L’ITALIENNE

Un extrait du titre Gassman blues et la musique de Piero Umiliani qui fait appel à Chet Baker et à sa trompette en 1958 pour I Soliti ignoti plus connu en France sous le titre du Pigeon. Vittorio Gassman joue un boxeur endetté qui se voit proposer par un truand d'endosser la responsabilité d'un vol contre une somme d'argent. Emprisonné, puis libéré, il va alors monter avec les anciens complices du commanditaire doublé par sa supercherie et lui toujours en prison un casse qui s'avérera un fiasco. Avec également au casting Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Claudia Cardinale et Totò, star italienne des années 40-50, le film est considéré comme fondateur de la comédie à l'italienne, un genre faisant de la satire sociale, le miroir déformant d'une l'Italie en pleine mutation à partir de la fin des années 50.



UNE BREVE CARRIERE AMERICAINE AU MILIEU DES ANNEES 50

Deux ans avant Le Pigeon, Vittorio Gassman, qui est parvenu à signer un contrat à Hollywood, enchaîne plusieurs films américains sans relief, à l’exception en 1956 de Guerre et paix, grande fresque de King Vidor adaptée du roman de Tolstoï dans lequel il joue aux côtés d’Audrey Hepburn qu’il courtise. Nino Rota qui est à la partition crée entre autres Anatole et Natasha, le thème que nous venons d’entendre du nom de leurs personnages. La période américaine se révèlera pourtant un échec et Vittorio Gassman se consacrera désormais aux films italiens. Et un homme va être indissociable de son talent à l’écran pendant presque vingt ans, je l’ai déjà évoqué, c’est Dino Risi qui lui offre en 1962 dans Il Sorpasso, Le Fanfaron en français, le role d’un séducteur hâbleur qui tente de dévergonder Jean-Louis Trintignant…



« LE FANFARON » : A TOUTE ALLURE CHEZ DINO RISI

Guarda come dondolo: regarde comme je me balance, chante Edoardo Viannello dans ce célèbre twist des années 60 qui fit fureur en Italie tout comme Le Fanfaron dont il est extrait, critique subtile de la société de consommation et des mœurs, vue à travers le personnage, très fanfaron justement, de Bruno qu'incarne Vittorio Gassman, beau parleur impénitent qui embarque en plein Ferragosto, en plein 15 août, dans une Rome déserte et accablée par la chaleur, un jeune étudiant qui n'a rien demandé et auquel Jean-Louis Trintignant prête ses traits. Là encore, la musique d'Armando Trovajoli accompagne leur pérégrination à bord de la Lancia Aurelia de Bruno. Le film bénéficiera d'une reconnaissance et d'un succès international sur le tard qui sera suivi, l'année suivante, en 1963, d'un film à sketches, genre italien en vogue à cette époque qui là aussi, allait faire date.



« LES MONSTRES » : UGO TOGNAZZI ET LA MUSIQUE DE TROVAJOLI TOUJOURS

Samoa tamure, du nom de ce morceau quelque peu folklorique et tres enlevé en tout. cas, extrait des Monstres et que l'on doit, une fois encore à Armando Trovajoli. Très populaires dans les années 60, je le disais, les films à sketches italiens sondent l'âme italienne et ses travers à travers le rire et la satire. Et avec Luigi Comencini et Vittorio de Sica, Dino Risi est assurément le meilleur spécialiste du genre. Dans Les Monstres, tout y passe: la politique, la religion, la famille, l'éducation ou encore le football... Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi excellent dans des rôles de composition de policiers zélés, d'avocat véreux ou d'amants bonimenteurs...



« AU NOM DU PEUPLE ITALIEN » en 1971 ET LA BO DE CARLO RUSTICHELLI

Dino Risi est indissociable de la filmographie de Vittorio Gassman et c'est une nouvelle fois une musique d'un de leurs films communs, en l'occurrence celle du générique d'Au nom du peuple italien, que je vous propose d'écouter. Musique que l'on doit à Carlo Rustichelli, grand compositeur du cinéma italien là encore, connu pour ses collaborations avec Pietro Germi, notamment, mais aussi, Mauro Bolognini ou encore Luigi Comencini. Carlo Rustichelli aura touché à tous les genres, aussi bien les péplums, les westerns spaghetti que la comédie à l'image d'Au nom du peuple italien où Vittorio Gassman, qui joue un homme d'affaires arriviste et corrompu retrouve en 1971 Ugo Tognazzi en juge enquêtant sur la mort mystérieuse d'une jeune femme.

Venons-en à présent avec l'autre immense film de Vittorio Gassman, la même année 74 où sort Parfum de femme, mais cette fois-ci chez Ettore Scola. Et ce film c'est bien sûr Nous nous sommes tant aimés, C'eravamo tanto amati. Merveilleux film sur l'amitié, les idéaux et les désillusions à travers une bande d'amis que l'on suit sur une période de trente années.



« NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES » : L’AMITIE A L’EPREUVE DU TEMPS CHEZ SCOLA

Un extrait de Nous nous sommes tant aimés avec les voix françaises doublant Nino Manfredi et Vittorio Gassman dans cette scène où ils sont au restaurant en compagnie de Luciana, jouée par Stefania Sandrelli, que convoitent Antonio, Gianni mais aussi Nicola, absent ici, mais qui forme le troisième larron de cette bande de copains qui se sont connus pendant la guerre mais que désormais tout oppose. Armando Trovajoli compose la très émouvante partition du film, qui reçoit le Cesar du Meilleur Film étranger.



La Minute Judy Garland

Restons en Italie cette semaine dans La Minute Judy Garland et arrêtons-sur une chanson qui sert aussi de titre et vice-versa à un film de 1951 que l'on doit à Riccardo Freda. Cette chanson et ce film, c'est Vedi Napoli è puoi muori. Vois Naples et puis meurt, une histoire sur fond d'adultère qui val se finir, et que chante le grand Claudio Villa, fameux chanteur italien des années 50 et 60 et aussi acteur de cinéma.

Quelques conseils comme chaque semaine…

Si vous souhaitez prolonger cette émission. Et tout d’abord, je vous recommande Mes Monstres, le passionnant livre des mémoires de Dino Risi, publié en 2014 chez De Fallois où le réalisateur parle de sa jeunesse, de ses souvenirs de tournage et bien sûr de sa complicité avec Vittorio Gassman. Autre conseil de lecture, La Comédie italienne, de Charles Beaud, paru en 2016 chez LeffMotif, une analyse très intéressante à travers les realisateurs et les films majeurs du genre depuis les années 50 et ce qu'on a appelé le neoréalisme rose, précurseur de la comédie à l'italienne.

Et on se quitte avec Oublier Palerme, et le titre I Gelsomini que l’on doit à Ennio Morricone pour le film de Francesco Rosi en 1989 dans lequel Vittorio Gassman incarne un prince reclus dans un hôtel pour échapper à la mafia qui conseille un homme politique italo-américain, candidat à la mairie de New York, accusé à tort d'un meurtre visant à le discréditer.

Play list des titres diffusés

Extrait de Parfum de femme, de Dino Risi

Tu amore mio, BO Parfum de femme, Armando Trovajoli

Dark, BO Parfum de femme, Armando Trovajoli

Boogie woogie, BO Riz amer, Armando Trovajoli

Gassman blues, BO I Soliti ignoti, Piero Umiliani

Anatole et Natasha, BO Guerre et paix, Nino Rota 1956

Guarda come dondolo, BO Le Fanfaron, Edoardo Vianello

Samoa tamoure, BO Les Monstres, Armando Trovajoli

Au nom du peuple italien, Carlo Rustichelli, 1971

Extrait Nous nous sommes tant aimés, musique : Armando Trovajoli

Vedi Napoli è puoi muori, BO Vedi Napoli è puoi muori, Claudio Villa

I Gelsomini, BO Oublier Palerme, Ennio Morricone