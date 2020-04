Vladimir Cosma génie de la partition

Si les Italiens ont Ennio Morricone, nous, Français, avons Vladimir Cosma. Dans les deux cas, leur discographie est tout bonnement impressionnante de part son nombre, sa durée et sa qualité. Depuis la fin des années 60 en effet, Vladimir Cosma, qui a fêté ses 80 ans le 13 avril, enchante le cinéma avec ses morceaux, composés pour des réalisateurs aussi différents que Gérard Oury, Claude Zidi, Claude Pinoteau, Francis Veber, Ettore Scola, Jean-Pierre Mocky ou Yves Robert qui, le premier, lui donne sa chance en 1968 pour Alexandre le bienheureux, comédie avec Philippe Noiret et éloge de la paresse…

Alexandre le bienheureux, les débuts

Le Ciel, la terre et l’eau, chanté par Isabelle Aubret sur le générique d’Alexandre le bienheureux, composé en 1968 par Vladimir Cosma qui répond favorablement à la demande d’Yves Robert pour remplacer Michel Legrand, trop occupé. Et oui, comme souvent, c’est par un signe du destin que commence les grandes histoires et les grandes carrières et celle de notre invité du jour ne déroge pas à la règle. Vladimir Cosma est âgé de tout juste 23 ans lorsque il débarque en France de sa Roumanie natale où, après avoir étudié le violon et la composition au conservatoire national de Bucarest et avoir accompagné son père Teodor, pianiste et chef d'orchestre, il s’inscrit au Conservatoire national de musique de Paris et travaille avec Nadia Boulanger. Passionné très tôt par le jazz, la musique de film et toutes les formes de musiques populaires, il n’a eu de cesse tout au long de sa riche et longue carrière de marier les genres et, ce dès les années 70, où il enchaîne, déjà, les grands thèmes de sa discographie. Trois exemples pour s’en convaincre et un point commun à chaque fois : Pierre Richard…

La décennie 70: les années fastes

Dans les années 70, trois films illustrent le talent et la patte si particulière de Vladimir Cosma. En 1970, d’abord, dans Le Distrait, puis en 1972 dans Le Grand Blond avec une chaussure noire où il retrouve Yves Robert, enfin, en 1976, chez Francis Veber pour Le Jouet, comédie drôlatique contant les mésaventures d’un journaliste devenu le souffre-douleur du fils de son patron incarné par Michel Bouquet.

Baigné dans une famille respirant la musique, je l’ai dit en évoquant son père, mais c’est aussi le cas de sa mère qui était musicienne et de son oncle, compositeur et chef d'orchestre, sans oublier une de ses grand-mères, pianiste et élève du compositeur italien Ferruccio Busoni, Vladimir Cosma développe très tôt le goût pour la musique et les instruments et rendait hommage dans Le Grand Blond, au cymballum et au naï, une flûte de pan diatonique typique de la Roumanie.

“Les Aventures de Rabbi Jacob” à la postérité

“Les Aventures de Rabbi Jacob était le premier gros film pour lequel je signais et beaucoup de choses dans ma vie et ma carrière dépendaient de cet examen de passage devant Louis de Funès. La seule fois, d’ailleurs, où j'ai eu à convaincre l'acteur principal d'un film et pas seulement le réalisateur”, se souvient Vladimir Cosma. Sa musique pour la danse hassidique qu'effectue en pleine rue Louis de Funès dans le film a considérablement contribué à son succès. Rabbi Jacob de Gérard Oury dépasse les 4,5 millions de spectateurs en 1973 et la carrière de Vladimir Cosma décolle.

Quittons les années 70 pour la décennie suivante qui débute par un autre très gros succès populaire sous la caméra de Claude Pinoteau…

De “La Boum” aux “Compères”, des grands thèmes et des succès colossaux en salles

Reality, chantée par Richard Sanderson dans La Boum en 1980, colossal succès au box office qui séduira près de 15 millions de spectateurs dans les salles, un peu partout en Europe. Un succès et la demonstration de ce que j’évoquais tout à l’heure quant à l’éclectisme de Vladimir Cosma qui s’amuse, ici, à composer pour un chanteur. Il y en a eu beaucoup d’autres notamment pour la télévision. Parmi quelques-uns, on peut citer Catherine Deneuve dans Courage fuyons!, Guy Marchand dans Les Sous-doués en vacances, Nana Mouskouri pour L’Amour en héritage, Herbert Leonard pour Châteauvallon ou encore Nicole Croisille pour Les Coeurs brûlés.

Restons dans les années 80 et en 1983 précisément où Vladimir Cosma retrouve Francis Veber, l’un des réalisateurs, comme Yves Robert, avec lequel il a noué des liens étroits depuis Le Jouet en 1976. Deux ans après La Chèvre et trois ans avant Les Fugitifs, Les Compères marque la troisième collaboration de Francis Veber avec le tandem Gérard Depardieu/Pierre Richard. Et là encore, un énorme succès en salles et une BO marquante.

Faisons une petite pause à ce stade de l’émission pour laisser la France et faire un saut en Italie, l’autre pays du cinéma en Europe, où, toujours en 1983, Ettore Scola, l’auteur d’Une Journée particulière et d’Affreux, sales et méchants, fait appel aux services de Vladimir Cosma pour la bande originale de son film Le Bal.

Le César de la meilleure musique de film pour “Le Bal” en 1984

Le Bal, partie 1, pour le film du même nom qui rend homage aux danses communément appellées de salon. Dans le film de Scola, des couples silencieux se font et se défont au gré de l'histoire et de la musique. Vladimir Cosma obtient un César, son second après celui obtenu, deux ans plus tôt pour Diva, de Jean-Jacques Beinex.

SES Partitions chez Mocky : un trésor méconnu

Le chômeur étalon est présent en 1994 dans le film Bonsoir, de Jean-Pierre Mocky. Impossible de parler de Vladimir Cosma sans y associer les films de Jean-Pierre Mocky en effet, tant leurs collaborations ont été nombreuses au point même que le réalisateur est celui qui aura le plus fait travailler le compositeur au cinéma ces vingt dernières années, avec pas moins de vingt-deux collaborations! Alors des films confidentiels, bien sûr à chaque fois, mais qui recèlent parfois des petites pépites méconnues comme ce Chômeur étalon. On pourrait également citer les BO du Furet, de Deal, du Bénévole ou encore du Renard jaune.

Ecoutons un avant-dernier extrait du style et de l’univers Cosma, tiré de ces deux dernières décennies et du film Albert est méchant où l’on retrouve, à nouveau, une chanteuse actrice, Arielle Dombasle en l’occurrence, qui vocalise sur le thème principal où l’on peut déceler nettement des accents folkloriques typiques de l’est de l’Europe rappelant Sirba et Rabbi Jacob et les racines roumaines de Vladimir Cosma.

La Minute Judy Garland

Cette semaine, La Minute Judy Garland fait un clin d’œil à Dick Rivers, qui disparaissait il y a bientôt un an, le 24 avril 2019, à l'âge de 73 ans. On le sait peu mais le chanteur avait fait l’acteur dans deux films de Mocky La Candide Madame Duff en 1999 et Le Furet en 2003. Il avait aussi interprété la chanson Le Vicomte en 1967 dans Le Vicomte règle ses comptes, de Maurice Cloche avec au casting Jean Yanne, Fernando Rey et Franco Fabrizi.



Quelques conseils pour prolonger cette émission…

Vladimir Cosma comme au cinéma, un livre d’entretiens de Vincent Perrot, paru il y a dix ans déjà chez Hors Collection. L’ouvrage de référence sur le compositeur qui se livre sur près de 200 pages de ses études en Roumanie à ses grandes rencontres de cinéma. Mais le mieux pour apprécier et se plonger ou replonger dans l’ambiance musicale du maestro est encore de revisiter sa discographie compilée en trois volumes indispensables parus chez Larghetto. Plus de soixante titres et parmi eux quelques chefs d’œuvre de la musique de film dont quelques-uns que nous avons évoqués aujourd’hui…

Et on se quitte avec un extrait de la bande originale du film Comme des garçons, de Julien Hallard, sorti il y a tout juste deux ans, dernière collaboration, à ce jour, de Vladimir Cosma au cinéma. Un film sur l’émancipation à la fin des années soixante à travers la constitution d’une équipe de football féminine à Reims, terre, ô combien historique, de ballon rond.

Play list des titres diffusés :

Le Ciel, la terre et l'eau, BO Alexandre le bienheureux, Isabelle Aubret et Vladimir Cosma

Générique Le Distrait, Vladimir Cosma

Sirba, BO Le Grand Blond, Vladimir Cosma et Gheorghe Zamfir

BO Le Jouet, Vladimir Cosma

Le Grand Rabbi, BO Les Aventures de Rabbi Jacob, Vladimir Jacob

Reality, BO La Boum, Richard Sanderson, Vladimir Cosma

Générique Les Compères, Vladimir Cosma

Le Bal part.1, BO Le Bal, Vladimir Cosma

Le chômeur étalon BO Bonsoir, Vladimir Cosma

Albert est méchant, BO Albert est méchant, Arielle Dombasle et Vladimir Cosma

Le Vicomte, Dick Rivers, BO Le Vicomte règle ses comptes

Comme des garçons, BO Comme des garçons, Vladimir Cosma