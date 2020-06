Voilà l'été!Voilà la fête de la musique!Ecoutez, chantez, dansez!

De la nouveauté pour débuter cette 868 ème de FDF : MENACE D'ECLAIRCIE , nos amis en converses et blousons noirs , nous emmènent " DANS LE MORBIHAN " . Nouvel album : FINISH YOUR PATATES AND TAKE YOUR CONVERSES .

Ca ce passe sur YOU TUBE : le dernier clip de THE CELTIC SOCIAL CLUB " PAUPER'S FUNERAL " : extrait de leur 3 ème et dernier album , FROM BABYLON TO AVALON , tourné entre PARIS NEW-YORK et NEW CASTLE et réalisé par RAPHAEL DUVERNEY . Ce clip annonce la sortie au ROYAUME UNI de ce 3 ème album , dans une version augmentée spéciale U.K et dispo en septembre pour la FRANCE ( CD/double vinyle )

Un p'tit tour en Lorraine avec le groupe SANS GAIN et son album FOLK A PLEIN POT et une danse hongroise : LE JEU DU LOUP

Retour en Bretagne : HIKS nous fait danser un hanter dro : AMZER VREMAÑ KEVRENNEK , issu de leur dernier album BEZAÑ EN E VUTUN .

ARNAUD CIAPOLINO , artiste que nous avait fait découvrir MARIE LE CAM notre chroniqueuse adorée , flutiste hors pair . Avec son album SERENITA , en 2015 , retrouvons le avec ses musiciens pour L'INIZIO DEGLIVOLO . " Chacun des musiciens que vous entendez ici m'a procuré des sensations musicales par nos expériences mutuelles vécues auparavant " ARNAUD .

Leur dernier album : CLAMEURS (2019) HAMON MARTIN QUINTET nous racontent l'histoire DES CERISES D'AMOUR : " pourquoi les cerises d'amour tombent elles en goutte de sang ? " ...

LA KREIZ BREIZH AKADEMI #7 album HED ( l'essaim ) : " C'est le nom que s'est choisi le 7 ème collectif de KBA , laboratoire expérimental musical des musiques modales et populaires de Bretagne , si ce ne pouvait être d'ailleurs .... " ERIK MARCHANT

" Nous dédions ce travail et cet album à des personnes décédées aujourd'hui et sans lesquelles notre répertoire , nos interprétations et nos connaissances seraient sans doute insuffisantes . Ils ont tous oeuvré avec volonté à transmettre sans concession , ce qu'ils avaient acquis . En ordre de disparition de la scène : MANUEL KERJEAN , PATRICK MALRIEU , YANN-FAÑCH KEMENER . Avec les vivants , nous échangeons toujours " La KBA . Ecoutons une gavotte du pays Pourlet

2 belles danses à suivre : une mazurka avec le groupe la FORCELLE , du pays girondins , album l'ESTRILLE et une valse avec le groupe DECIBAL , album AUTOCHTONE : BERGERE A MARIER

Groupe de nos jours diparu , partons avec DAVIKEN et leur album LE MURMURE 2003 pour MON CAFE

Une polka nous ira bien avec le groupe BON MATIN , issu de leur album EN AVANT QUATRE .

Et pour terminer en beauté , retour en Lorraine , ... , heu pardon , en Alsace , avec le groupe de fest noz NARH , composé de musiciens issus du bagad strasbourgeois de KIZ AVEL . Album LE PASSAGE DE ST ARMEL , 2013 , avec ici un laridé 8 temps : LARIDE LALALA .

Bonne fête de la musique :)