Vous avez été sages ? Pour cette Saint Nicolas voici la 880 ème émission.

La 880 ème de FDF vous invite de suite à l'évasion, avec notre ami DIDIER SQUIBAN et deux de ses nombreux invités sur son dernier album YDILL : PASCAL VAN DEN BULCKE, flute et JEROME KERIHUEL, percus , avec ce titre : GWERZ . " Ce titre a été pris par hasard lors d'une répétition : il s'agit d'une impro à partir d'une mélodie que m'a appris YANN FANCH KEMENER . On sortait d'un bon repas et nous avons commencé à répéter sans savoir que CEDRIC HUET, le preneur de son, nous enregistrait : parfois , c'est mieux comme ça ." DIDIER SQUIBAN .

Toujours dans cette programmation, nos 5 compères du groupe OSSIAN, leur album VOILES AUX VENTS, avec une marche : CACHEZ LES SONNEURS ! : thèmes entendus sonnés par YVES BERTHOU et PATRICK MOLARD " PRIED AR C'HALSKER BARA ", issus du répertoire de LEON BRAZ .

Place aux copains de SONERIEN DU et leur album 40 ANS LIVE ' NIVERSAIRE , enregistré le 17 et 18 août 2012 à Pont l'Abbé et nous y étions ! Retrouvons les avec le traditionnel PEDONT WAR BOND .

La recette du fameux kig ha farz breton vous a toujours intriguée ? Alors écoutez LES GORISTES, groupe de joyeux lurons brestois qui vont vous éclairer sur le sujet .... paroles et musique d'HENRY GIROU . Album KIG HA FARZ MAMBO 2007

NARAGONIA, nos amis belges que l'on ne vous présente plus; en place pour une gavotte de l'Aven : AMARIS . Album SILENTSKI

SOLDAT LOUIS, chanteur emblématique breton nous interprète ici avec son groupe FILS DE LORIENT . Album KINGDOM TAVERN, 2013 . Et pour l'anecdote, le 22 février 2011, SOLDAT LOUIS interprète cette chanson sur le stade du MOUSTOIR à LORIENT avant LORIENT-BORDEAUX : des paroles arrangées à la sauce supporters, le nouvel hymne du club de foot du FC LORIENT est né .( texte de RENAUD DETRESSAN )

Autre groupe emblématique du côté de la Lorraine cette fois, le GROUPE SANS GAIN, album BELLE MEFIE TOI ! (1989) En place pour un laridée 8 temps, avec LES PRISONS D'AILLEURS

DOOLIN' : groupe toulousain. Leur musique ? Inspiration irlandaise : écoutons cette suite : CHARMING PRIDE OF LUACHRA SIDE/OUT OF THE OCEAN . Album LIVE AU CENTRAL PARK

Retour en Bretagne avec DJAL composé de 7 musiciens et son album REPLIQUES (2006) : vous aimez danser la chapeloise ? Alors c'est le moment ! Titre : ODALISQUES

On retrouve le KIG HA FARS avec DOM DUFF et son album E-UNAN (2008)

Découvrons ce trio meusien : L'ECHAPPEE BELLE avec CAROL CAVELIER, violon et chant, LAURENT CAVELIER, violon et mandoline et RAOUL BINOT, guitares et compositions . Ils nous interprètent B.A.F. JIGS . Album mixé par notre fils spiriturel : NICOLAS GARDEL

Nous terminerons avec nos 3 papys : d'EDF : EWEN, DELAHAYE et FAVENNEC et leur album HENT 66 ( Route 66 ) avec : MADAME WINCHESTER : " Voici l'histoire vraie de Mme WINDCHESTER, la veuve le l'inventeur . Elle vit dans un château sur les hauteurs de San Francisco "

Bonne écoute et à dimanche prochain !

VALERIE ET YVES