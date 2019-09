Voyage outre-Manche avec des nouveautés de l'époque baroque

Extraits diffusés pendant l'émission :

John DOWLAND

"Sir John Souch his Galliard", extrait du recueil "Lachrimae or Seven Tears"

Sokratis Sinopoulos (lyre grecque) L'Achéron dir. François Joubert-Caillet

Outhere (2019)

John DOWLAND

"Captain Digorie Piper his Galliard", extrait du recueil "Lachrimae or Seven Tears"

Sokratis Sinopoulos (lyre grecque) L'Achéron dir. François Joubert-Caillet

Outhere (2019)

Arcangelo CORELLI, avec ornementations de Matthew DUBOURG

2ème mouvement "Gigue-Allegro" de la Sonate pour violon en la majeur op.5 n°9

Sophie Gent (violon)

Irish Baroque Orchestra, dir. Peter Whelan

Lynn - Outhere (2019)

Matthew DUBOURG

Air "Where e'er the sun", extrait de "Ode for Dublin Castle : Crowned with a more illustrious light"

Rachel Kelly (mezzo-soprano)

Irish Baroque Orchestra, dir. Peter Whelan

Lynn - Outhere (2019)

Matthew DUBOURG

Air "Soft breathes the melting flute", extrait de "Ode for Dublin Castle"

Anna Devin (soprano)

Irish Baroque Orchestra, dir. Peter Whelan

Lynn - Outhere (2019)

Matthew DUBOURG

"Welcome home, Mr Dubourg"

Sophie Gent (violon)

Irish Baroque Orchestra, dir. Peter Whelan

Lynn - Outhere (2019)

George Friedrich HAENDEL

Chaconne, bourrée et rondeau, extraits de la suite pour orchestre tirée de l'opéra Almira (HWV1)

Maurice STEGER (flûte à bec)

La Cetra Barockorchester Basel, dir. Maurice Steger

Harmonia Mundi (2019)

Gottfried FINGER

"Ground" en ré mineur, extrait du 3ème Livre avec "Airs Anglois"

Maurice STEGER (flûte à bec)

La Cetra Barockorchester Basel, dir. Maurice Steger

Harmonia Mundi (2019)

Francesco GEMINIANI

5ème mouvement "Gavotte-Allegro" du Concerto pour flûte en sol majeur (d'après la sonate d'Arcangelo CORELLI op.5 n°11 ornementée par Matthew DUBOURG)

Maurice STEGER (flûte à bec)

La Cetra Barockorchester Basel, dir. Maurice Steger

Harmonia Mundi (2019)

William BABELL

2ème mouvement "Adagio" du concerto pour flûte de sixte et violons en ré majeur op.3 n°1

Maurice STEGER (flûte à bec)

La Cetra Barockorchester Basel, dir. Maurice Steger

Harmonia Mundi (2019)

George Friedrich HAENDEL

Suite de ballet (extraits), tiré de l'opéra "Ariodante" (HWV33) - Acte II

Le Concert de l'Hostel Dieu, dir. Franck-Emmanuel Comte

Outhere (2019)

George Friedrich HAENDEL

Air "Scherza infida" (extrait), tiré de l'opéra "Ariodante" (HWV33) - Acte II Scène 2

Giuseppina Bridelli (mezzo-soprano)

Le Concert de l'Hostel Dieu, dir. Franck-Emmanuel Comte

Outhere (2019)

Nicola PORPORA

Ouverture (extrait), tiré de l'opéra "Polifemo"

Le Concert de l'Hostel Dieu, dir. Franck-Emmanuel Comte

Outhere (2019)

Nicola PORPORA

Air "Alza al soglio i guardi", tiré de l'opéra "Mitridate" - Acte II Scène 1

Giuseppina Bridelli (mezzo-soprano)

Le Concert de l'Hostel Dieu, dir. Franck-Emmanuel Comte

Outhere (2019)

Jean-Sébastien BACH

1er Choral du motet "Jesu meine Freude" BWV 227

Chœur et Orchestre "La Petite Bande", dir. Sigiswald Kuijken

Accent (1992)