Voyages d'Ulysse - 24 septembre 2020 à 20:00

le jeudi à 20h et le samedi à 15h30, une semaine sur deux

Chaque semaine, Ulysse nous livre une nouvelle étape de son odyssée musicale, au gré des vents et des marées, l’esquif de sa connaissance nous entraîne vers des rivages musicaux souvent méconnus et parfois même, inexplorés... Que la thématique tourne autour d'un style musical, d'un pays ou même d'un artiste, le voyage et le dépaysement sont garantis.