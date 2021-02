Grande prêtresse du ROCK N’ROLL féminin, WANDA JACKSON naît à MAUD dans l’OKLAHOMA en octobre 1937. Elle apprend le piano puis la guitare et se passionne pour la COUNTRY que diffusent les radios. En 1953 elle a 16 ans et signe un contrat d’enregistrement avec la firme DECCA et se fait engager par l’orchestre de HANK THOMPSON.