Wax Tailor : le tailleur de cire, sait bien faire son métier

Bonjour. Je suis Ludovic Bu, amateur chevronné de musiques électroniques, de jazz, de hip hop et de tout ce qui se copie / colle dans des fichiers numériques ou se scratche à base de vieux vinyles éculés. Et pourtant, lorsque j’ai reçu le dernier Wax Tailor, qui fait exactement tout cela, j’ai poussé un petit soupir, lassé, et me suis dit “ah, ça va être encore le même disque que les précédents”.



Et je n’avais pas tort. L’artiste français, qui se fait appeler le “tailleur de cire”, sait bien faire son métier : il publie son sixième album, sur lequel, comme sur chacun des précédents épisodes, il échantillonne des vieux disques de jazz, colle des rythmiques bien balancées et plutôt détendues derrière ces extraits, additionne quelques voix d’artistes invités, des featuring, on dit, chez ceux qui ne savent plus parler qu’en anglais. Et roule ma poule, voilà un nouveau disque.



Sauf que. Sauf que, une fois posé sur ma platine, ce disque n’en a plus décollé. Je le disais, Wax Tailor fait bien son métier. Au point que chacun des treize morceaux qui s’enchaînent sur "The Shadow Of Their Suns" est excellent. J’ai choisi de vous faire écouter mon préféré, celui accueillant la voix profonde de Mark Lanegan, dont je vous recommande également les disques. Mais vous pouvez, sans hésiter, danser chalouper, collé serré à votre amoureux ou amoureuse sur n’importe lequel de ses titres. Vous y trouverez sans aucun doute du bonheur. Du vrai.



Et comme les disquaires sont à présent enfin considérés comme des commerces essentiels, je ne puis que vous inviter à courir chez l’un d’eux, pour vous procurer “L’ombre de leurs soleils”, un disque finalement assez sombre, le plus rapidement possible. Histoire que, chez vous aussi, ce disque prenne une place importante dans l’ambiance musicale du printemps qui s’éveille.