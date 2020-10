Welcome in Texas (n°1)

Depuis New York , nous voici vers une nouvelle direction . Vraiment pas à coté ! Si je vous dis : western , ranch , longhorn , petrole et bien sûr vous penserez..... TEXAS ! ... Tout est grand au Texas ! Une decouverte surprenante ! Il est temps de monter à bord du bus de "Coast to Coast " . A tout de suite ! En chemin nous entendrons : Elvis Presley , Hank Thompson , Miranda Lambert , Bob Wills & his Texas Playboys , Clay Walker et un autre Texan Johnny Guitar Watson