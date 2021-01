Welcome in Texas (n°10)

Au Texas, une ville incontournable, c' est Houston. Mais ce qui est accolé à cette ville, c' est la NASA. Notre bus ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Une visite s' impose !

S'il n' y a qu' une seule étoile sur le drapeau emblématique du Texas, eh bien c'est dans les étoiles que la NASA emmène les hommes. Le départ pour un vol habité avec le bus de Coast to Coast, c'est dans un instant. Nous entendrons pendant notre trajet : Elvis Presley, Gary P. Nunn, Dale Ann Bradley & Tina Adair, Tom Tall and his Tom Kats, Shania Twain et pour finir Curtis Salgado.