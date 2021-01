Welcome in Texas (n°11)

Depuis Houston Texas, notre bus descend vers la côte sur le Golf du Mexique. Prochain arrêt c' est Galveston. Mais au Texas, il y a toujours quelque chose qui vous surprend. Entre autres les champs de Bluebonnets. Si Claude Monet était allé au Texas, ses peintures auraient pu être un régal pour les yeux. L' arrêt suivant du bus de Coast to Coast sera Dallas-Fort Worth. Le départ est dans quelques minutes. Côté musical nous écouterons: Elvis Presley, New Coon Creek, Sammy masters, Jerry Webb, Sunny Cowgirls et pour finir du blues avec Billy Branch.