Welcome in Texas (n°2)

Nous voici dans un nouvel état des Etats Unis . Le nom de celui-ci en 5 lettres . Cà commence par un T et çà finit par un S . Eh bien , vous avez trouvé : nous sommes bien au Texas ! Ici tout y est réuni pour vivre comme dans une grande production Hollywoodienne ! Dans un instant , le Texas a portée de bottes .Coté musical nous voyagerons avec : Elvis Presley , Willie Nelson , Tanya Tucker , Asleep at the Wheel , Dixie Chicks et du blues avec Johnny Winter .