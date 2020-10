Welcome in Texas (n°3)

Votre valise de cabine est prête ? Eh bien nous allons continuer notre découverte du Texas dans votre bus favori " Coast to Coast " . Des plaines humides , des coins désertiques , le Rio Grande , des ranchs , des " cowboys boots " et les grands Steton qui vont avec ! Et tout ça derrière un drapeau avec une seule étoile : " The Lone Star State " . Départ dans un instant ! La bande son sera avec : Elvis Presley , George Strait , Wayne Hancock , Sunny Sweeney et un son blues "harmo" avec Paul Orta.