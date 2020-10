Welcome in Texas (n°5)

Le Texas grandeur nature à bord du du bus de "Coast to Coast " . Sur les grandes étendues , il n'y a pas que des " Long Horn " . Il y a d'autres forêts , mais celles-là c'est des derricks . Le Texas c'est aussi le pays de "l'or noir ". Le Texas c'est également le pays de " l'or vert " . Bienvenue pour une découverte du Texas . Nous écouterons en chemin : Elvis Presley , Curtis Grimes , Summer & Bray , Sid King and the Five Strings Danielle Bradbery et pour finir avec le blues de Stevie Ray Vaughan .