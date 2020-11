Welcome in Texas (n°6)

Dans un instant , nous allons nous retrouver au "Pays de l'or noir " .Nous ne croiserons pas le petit reporter avec son panalon de golf " Tintin au pays de l'or noir " . Mais nous croiserons des derricks , pas non plus l'inspecteur avec sa voiture Allemande .Mais nous verrons des forêts de pompes avec leurs balanciers réguliers .Nous serons dans votre bus de "Coast to Coast" au Texas .Le départ c'est dans un instant .Coté musical nous entendrons : Elvis Presley , Reckless Kelly , Williamson Branch , James Laan , The Fabulous Thunderbird et pour finir de la soul avec Lara Price .