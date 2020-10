Welcome in Texas (n°7)

Encore quelques minutes d'attente avant de pouvoir monter à bord de notre bus pour visiter le Texas. Les Espagnols ont laissés en héritage les chevaux sauvages appelés " Mustang ". Ils ont laissé également une race de bovins robustes " les Longhorn ", le design des " Longhorn " est présent partout au Texas . Allez ! le départ c'est dans un instant ! Dans la boîte à musique il y aura : Elvis presley , Rodney Crowell ( duet with Johnny Cash ), Billy Joe Shaver, The Quebe Sisters, et coté blues on fini avec Smokin' Joe Kubek .