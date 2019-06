"Western Stars" de Bruce Springsteen

A bientôt 70 ans, le boss nous gratifie d’un nouvel album. Le natif du new jersey compte désormais 19 opus à son actif. De ses débuts, dans les années 70 jusqu’à la semaine dernière, le parcours est vaste, dense, peuplé de succès et de récompenses. 1975, l’album Born To Run le propulse parmi les grands noms du rock.

Nouveau coup de maitre avec The River en 1980 puis Born in the USA, 1984, le carton international et les honneurs qui vont avec.



S’il n’a jamais atteint la première place des ventes en France, il cumule pourtant les podiums, ses quatre derniers album n’ont pas fait exception, alternant les 2 et 3ème places. Petite exception à cela, son premier best-of, paru en 1995, n°1 des ventes en France, au canada, au US, en Grande-Bretagne, en Suisse et dans bien d’autres pays dans le monde. A noté qu’il fait partie du célèbre classement des plus grands chanteurs de l’Histoire, instauré par le magazine Rolling Stones et qu’un astéroïde porte son nom. Et ça, c’est la marque des grands !



Il n’est toujours pas à cours d’énergie, Bruce. Voici Western Stars, 13 titres alliant un rock mélancolique, de la pop et des influences country très marquées. Nous vous en avons déjà proposé un extrait sur RCF, en sélection de ce mois de juin, avec Hello Sunshine, idéal les jours de pluie.





La meilleure chose que je puisse vous souhaiter, c’est de voir un jour le Boss en concert. C’est assez grandiose et il est très empathique avec son public, sur des shows surprenants et très rythmés. En attendant, voici un autre extrait de cette album, Western Stars, avec Hitch Hikin’, quelques minutes pour atterrir parmi les étoiles...