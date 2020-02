Wild West : Buffalo Bill Cody (4)

Le bus est stationné devant l'hôtel Irma sur Sheridan avenue à Cody. Nous sommes dans la salle de restaurant de l'hôtel et nous allons faire connaissance avec William Frederick Cody. Voici le générique de la 20 Th Century Fox et le film commence. Pour nous accompagner, la bande son est de : Elvis Presley, le duo de légende Eddy Mitchell & Johnny Hallyday, Kristy Cox, Brooks & Dunn et pour finir, un autre duo de légende, Johnny Cash & Willie Nelson.