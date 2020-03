Wild West : Buffalo Bill Cody (6)

Installé sur le grand comptoir dans "La dinning room" de l'hôtel Irma, nous continuons à suivre la vie de Buffalo Bill Cody. Découvertes et anecdotes sur cet homme du Wild West. Cette histoire sera accompagnée par Elvis Presley, la BO de la série Bonanza, JP Harris & The Tough Choises, Flynnville Train, Georgia Gibbs et pour finir Gretchen Wilson.