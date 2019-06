Une voix, un piano et un esprit rock...

Depuis plusieurs années maintenant, Fanny Crestetto développe son projet Witty Fool en Charente. Cette musicienne de longue date s’y exprime dans une formule simple en symbiose avec l’instrument piano… le tout en nuances… dans une approche plus ou moins énergique… Pour ce projet Witty Fool, Fanny Crestetto vient de sortir un EP 4 titres et a participé cette année au Tremplin des studios de la Nef.